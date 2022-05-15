"Я сторонник "русского мира", чувствую себя русским человеком". СБУ задержала жителя Харьковской области за сдачу позиций ВСУ и теробороны

Ведомство разместило на своей странице в Facebook видеозапись, на которой задержанный признается, что является давним приверженцем "русского мира" и сам захотел помочь оккупантам.

"Я являюсь давним идеологическим сторонником "русского мира", чувствую себя русским человеком. После начала специальной военной операции, то есть вооруженного конфликта между Россией и Украиной почувствовал непреодолимое желание внести свой посильный вклад в достижение Российской Федерацией заявленных ею целей. Для этого, используя социальную сеть, я передавал данные о дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и теробороны, известные лично мне, гражданину Российской Федерации, также зарегистрированному в этой сети, который, с его слов, в дальнейшем передавал эти сведения знакомым сотрудникам ФСБ России", – говорит задержанный.

Он также заявляет, что действовал осознанно и не раскаивается.

"Действовал бескорыстно, осознанно, в содеянном не раскаиваюсь... Слава России – не знаю, говорить или нет", – сказал задержанный.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещениях или размещении вооружений и ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

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