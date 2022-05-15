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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я сторонник "русского мира", чувствую себя русским человеком". СБУ задержала жителя Харьковской области за сдачу позиций ВСУ и теробороны

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Фигуранта задержали сотрудники СБУ
Фигуранта задержали сотрудники СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники СБУ задержали жителя Чугуевского района Харьковской области, которого подозревают в передаче россиянам информации о расположении техники и личного состава Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны. Об этом сообщило региональное управление СБУ.

Ведомство разместило на своей странице в Facebook видеозапись, на которой задержанный признается, что является давним приверженцем "русского мира" и сам захотел помочь оккупантам.

"Я являюсь давним идеологическим сторонником "русского мира", чувствую себя русским человеком. После начала специальной военной операции, то есть вооруженного конфликта между Россией и Украиной почувствовал непреодолимое желание внести свой посильный вклад в достижение Российской Федерацией заявленных ею целей. Для этого, используя социальную сеть, я передавал данные о дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и теробороны, известные лично мне, гражданину Российской Федерации, также зарегистрированному в этой сети, который, с его слов, в дальнейшем передавал эти сведения знакомым сотрудникам ФСБ России", – говорит задержанный.

Он также заявляет, что действовал осознанно и не раскаивается.

"Действовал бескорыстно, осознанно, в содеянном не раскаиваюсь... Слава России – не знаю, говорить или нет", – сказал задержанный.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещениях или размещении вооружений и ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/videos/697481781312589/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 марта Минобороны опубликовало приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором подробно расписано, какую информацию запрещено освещать СМИ и блогерам в военное время.

24 марта Верховная Рада приняла закон, который вводит уголовное наказание за несанкционированное распространение информации в условиях военного времени. В частности, речь идет о публикации данных о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, поставках и перемещении вооружения и боеприпасов. С 27 марта изменения вступили в силу.

Закон предполагает наказание в виде лишения свободы, в зависимости от сопутствующих обстоятельств, от трех до 12 лет.

Минобороны и власти Украины неоднократно призывали украинцев не снимать позиции ВСУ и перемещение нашей техники, чтобы не помогать врагу.

Теги: СБУ, вооружение, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, коллаборационизм
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