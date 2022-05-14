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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жительнице Херсонской области заочно объявили о подозрении в коллаборационизме

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Женщине грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет
Женщине грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет
Фото: kherson.gp.gov.ua

Жительнице Каховского района Херсонской области, которая согласилась сотрудничать с российскими оккупантами, сообщили о подозрении. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры 14 мая.

"По данным следствия, подозреваемая во время вооруженной агрессии РФ против Украины добровольно заняла должность так называемого замначальника следственного отделения Новокаховского отдела полиции в незаконно созданном оккупационными властями страны-агрессора "правоохранительном органе" в Новой Каховке Херсонской области", – сообщили в прокуратуре.

Женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

"За совершенное подозреваемой грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, война России против Украины, подозрение, коллаборационизм
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