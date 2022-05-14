Жительнице Херсонской области заочно объявили о подозрении в коллаборационизме

Женщине грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет Фото: kherson.gp.gov.ua

"По данным следствия, подозреваемая во время вооруженной агрессии РФ против Украины добровольно заняла должность так называемого замначальника следственного отделения Новокаховского отдела полиции в незаконно созданном оккупационными властями страны-агрессора "правоохранительном органе" в Новой Каховке Херсонской области", – сообщили в прокуратуре.

Женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

"За совершенное подозреваемой грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

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