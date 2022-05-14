ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сплошная жопа, русских начинают ненавидеть. В июне надо тикать". СБУ опубликовала разговор колаборантов из Херсонской области

Коллаборанты в ходе телефонного разговора констатировали, что в Херсонской области растет социальное напряжение
Коллаборанты в ходе телефонного разговора констатировали, что в Херсонской области растет социальное напряжение
Фото: depositphotos.com (архив)

Пресс-центр Службы безопасности Украины 14 мая опубликовал перехват разговора двух колаборантов из Херсонской области, который свидетельствует о том, что они обсуждают возможность уехать из региона в оккупированный Крым.

"Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым. Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому "новоназначенные" чиновники уже сейчас обдумывают план своего бегства", – говорится в сообщении СБУ. 

Мужчина и женщина, чей разговор обнародовала пресс-служба, обсуждают ситуацию в оккупированной области. 

"Вопросы с топливом не решаются, жопа! Вопросы с лекарствами не решаются – жопа, с зарплатами и пенсиями не решаются – жопа, сплошная жопа", – говорит колаборант, спрашивая собеседницу, почему "лекарства не возят в магазины". 

Женщина в ответ рассказывает, что лекарствами "барыжат те, кто возит, бл...дь, с Крыма", а бесплатно – "никто, ничего, нигде". По ее словам, в области нет необходимых медикаментов. 

"Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – продолжил мужчина. 

Его собеседница заявила, что "гуманитарки" нет седьмой день, а женщинам с детьми начали выдавать денежные выплаты – по 10 тыс. рублей (примерно 4,5 тыс. грн). 

"Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-х...юди, – пох...юшечки", – сказала колаборантка. 

"Помнишь, мы говорили – будет п...зда. Она уже начинается. В июне будет жопа. Если ничего не поменяется, в июне надо тикать", – продолжил ее собеседник.

После чего они начали обсуждать поиски работы в оккупированном Крыму. 

"Если за май ничего не решается, мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…" – сказал коллаборант. 

"Конечно, и я нах...й с вами", – отреагировала собеседница, заявив, что работу нужно искать "на курорте – с проживанием и питанием". Такие заработки, по рассуждениям коллаборантов, дадут им возможность "хоть как-то перезимовать зиму". 

"Наверное, они забыли, что и Херсонская область, и Крым – Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить", – отметили в СБУ. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1158970851606636/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Крым, Херсон, Херсонская область, лекарства, гуманитарная катастрофа, российские оккупанты, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ
"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ
  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины
  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (592728)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (249297)
3
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (227410)
4
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (168867)
5
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (89077)
6
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (61572)
7
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (54451)
8
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (52171)
 
 
 
 