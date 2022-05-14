"Сплошная жопа, русских начинают ненавидеть. В июне надо тикать". СБУ опубликовала разговор колаборантов из Херсонской области

"Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым. Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому "новоназначенные" чиновники уже сейчас обдумывают план своего бегства", – говорится в сообщении СБУ.
Мужчина и женщина, чей разговор обнародовала пресс-служба, обсуждают ситуацию в оккупированной области.
"Вопросы с топливом не решаются, жопа! Вопросы с лекарствами не решаются – жопа, с зарплатами и пенсиями не решаются – жопа, сплошная жопа", – говорит колаборант, спрашивая собеседницу, почему "лекарства не возят в магазины".
Женщина в ответ рассказывает, что лекарствами "барыжат те, кто возит, бл...дь, с Крыма", а бесплатно – "никто, ничего, нигде". По ее словам, в области нет необходимых медикаментов.
"Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – продолжил мужчина.
Его собеседница заявила, что "гуманитарки" нет седьмой день, а женщинам с детьми начали выдавать денежные выплаты – по 10 тыс. рублей (примерно 4,5 тыс. грн).
"Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-х...юди, – пох...юшечки", – сказала колаборантка.
"Помнишь, мы говорили – будет п...зда. Она уже начинается. В июне будет жопа. Если ничего не поменяется, в июне надо тикать", – продолжил ее собеседник.
После чего они начали обсуждать поиски работы в оккупированном Крыму.
"Если за май ничего не решается, мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…" – сказал коллаборант.
"Конечно, и я нах...й с вами", – отреагировала собеседница, заявив, что работу нужно искать "на курорте – с проживанием и питанием". Такие заработки, по рассуждениям коллаборантов, дадут им возможность "хоть как-то перезимовать зиму".
"Наверное, они забыли, что и Херсонская область, и Крым – Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить", – отметили в СБУ.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.