"Сплошная жопа, русских начинают ненавидеть. В июне надо тикать". СБУ опубликовала разговор колаборантов из Херсонской области

"Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым. Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому "новоназначенные" чиновники уже сейчас обдумывают план своего бегства", – говорится в сообщении СБУ.

Мужчина и женщина, чей разговор обнародовала пресс-служба, обсуждают ситуацию в оккупированной области.

"Вопросы с топливом не решаются, жопа! Вопросы с лекарствами не решаются – жопа, с зарплатами и пенсиями не решаются – жопа, сплошная жопа", – говорит колаборант, спрашивая собеседницу, почему "лекарства не возят в магазины".

Женщина в ответ рассказывает, что лекарствами "барыжат те, кто возит, бл...дь, с Крыма", а бесплатно – "никто, ничего, нигде". По ее словам, в области нет необходимых медикаментов.

"Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – продолжил мужчина.

Его собеседница заявила, что "гуманитарки" нет седьмой день, а женщинам с детьми начали выдавать денежные выплаты – по 10 тыс. рублей (примерно 4,5 тыс. грн).

"Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-х...юди, – пох...юшечки", – сказала колаборантка.

"Помнишь, мы говорили – будет п...зда. Она уже начинается. В июне будет жопа. Если ничего не поменяется, в июне надо тикать", – продолжил ее собеседник.

После чего они начали обсуждать поиски работы в оккупированном Крыму.

"Если за май ничего не решается, мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…" – сказал коллаборант.

"Конечно, и я нах...й с вами", – отреагировала собеседница, заявив, что работу нужно искать "на курорте – с проживанием и питанием". Такие заработки, по рассуждениям коллаборантов, дадут им возможность "хоть как-то перезимовать зиму".

"Наверное, они забыли, что и Херсонская область, и Крым – Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить", – отметили в СБУ.