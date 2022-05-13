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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские беженцы, попавшие в РФ, бегут оттуда в Европу – Reuters

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Reuters: более 19 тыс. украинцев с начала войны приехали в Эстонию из России
Reuters: более 19 тыс. украинцев с начала войны приехали в Эстонию из России
Фото: EPA

Украинские беженцы, которые попали из-за боевых действий в Россию, используют все возможности выехать в Европу. Репортаж из Таллинна о семье, проехавшей из Херсона через Россию более 3 тыс. км, 12 мая опубликовало агентство Reuters.

Житель Херсонской области Павел, с которым представители агентства поговорили на автовокзале в Таллинне (Эстония), бежал с семьей через оккупированный Крым и всю европейскую часть РФ, въехав в ЕС из Санкт-Петербурга. Такой обходной путь занял более 3 тыс. км. 

По его словам, "было страшно даже представить, что ты едешь через Россию, где не знаешь, как к тебе отнесутся люди". Семья все время старалась садиться на ближайший поезд или автобус и никогда нигде не останавливаться, рассказал Павел. Дальше она направляется в Португалию к родственникам.

Reuters отмечает, что это типичный маршрут для беженцев, которые оказались заблокированными в южных областях Украины из-за линии фронта. Сотни украинцев каждую ночь прибывают ночными автобусами из Санкт-Петербурга и Москвы. Начальник автовокзала Таллинна Айрики Аруксаар проинформировала, что первые вынужденные переселенцы из Восточной Украины прибыли в Таллинн в конце марта, и с тех пор их число неуклонно растет.

По подсчетам правительства, более 19 тыс. украинцев с начала войны пересекли границу Эстонии. 90% из них продолжают двигаться на запад, пишет Reuters.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинули более 5 707 967 человек. Такие данные 5 мая приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,1 млн, почти 854 тыс. – в Румынию.

714 тыс. украинских беженцев из-за боевых действий оказались в России, при этом большинство из них в РФ вывезли принудительно.

Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины. Текст его выступления опубликован на сайте миссии США. "Мы видим заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы арестовывают местное гражданское население в этих районах, удерживают его в этих лагерях и жестоко допрашивают на предмет любых предполагаемых связей с законным украинским правительством или с независимыми СМИ", – заявил он.

Теги: Эстония, оккупация, беженцы, Херсонская область, Таллинн, Европейский союз, война России против Украины
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