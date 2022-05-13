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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из артиллерии колонну беженцев из Херсонской области, ранены женщина и ребенок – Вилкул

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В результате обстрела был ранен 11-летний ребенок
В результате обстрела был ранен 11-летний ребенок
Фото: EPA (иллюстративное)

12 мая российские военные обстреляли из артиллерии колонну мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из частично оккупированной Херсонской области. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул в Telegram.

"Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около 1 тыс. машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники", – написал Вилкул. 

По его словам, оккупанты обстреляли колонну в 16.00, когда она была уже на подконтрольной Украине территории, в районе Белой Криницы.

"От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011 года рождения. Вместе с женщиной 1954 года рождения он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога", – сообщил чиновник. 

Он также отметил, что оккупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения, в том числе с применением запрещенных боеприпасов. Утром из реактивных систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск – среди мирных жителей, которые в это время шли на работу, есть погибший и раненый.

"Наступательные планы орков терпят неудачу. Врага на территории Криворожского района и области нет", – подчеркнул Вилкул.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Нацполиции на 11 мая, из-за обстрелов российскими оккупантами эвакуационных колонн погибло 33 мирных жителя Украины, в том числе пятеро детей.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, оккупация, Херсонская область, Днепропетровская область, эвакуация, раненые, переселенцы, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ребенок, российские оккупанты
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