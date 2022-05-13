Оккупанты обстреляли из артиллерии колонну беженцев из Херсонской области, ранены женщина и ребенок – Вилкул

"Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около 1 тыс. машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники", – написал Вилкул.

По его словам, оккупанты обстреляли колонну в 16.00, когда она была уже на подконтрольной Украине территории, в районе Белой Криницы.

"От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011 года рождения. Вместе с женщиной 1954 года рождения он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога", – сообщил чиновник.

Он также отметил, что оккупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения, в том числе с применением запрещенных боеприпасов. Утром из реактивных систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск – среди мирных жителей, которые в это время шли на работу, есть погибший и раненый.

"Наступательные планы орков терпят неудачу. Врага на территории Криворожского района и области нет", – подчеркнул Вилкул.

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