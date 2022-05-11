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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов россиянами эвакуационных колонн погибло 33 мирных жителя, в том числе пять детей – Нацполиция Украины

По данным Нацполиции, оккупанты совершили 45 обстрелов колонн транспорта с мирными жителями
По данным Нацполиции, оккупанты совершили 45 обстрелов колонн транспорта с мирными жителями
Фото: ЕРА

Из-за обстрелов российскими оккупантами эвакуационных колон погибли 33 мирных жителя Украины. Об этом 11 мая на брифинге заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства.

Он отметил, что с начала вооруженной агрессии РФ украинские полицейские оказали помощь при эвакуации более 1,5 млн гражданам.

"Во время эвакуации было открытие огня и обстрелы со стороны оккупанта по эвакуационным колоннам. За это время уже открыто 74 уголовных производства. В результате 45 обстрелов колонн транспорта гражданских лиц погибли 33 гражданина, из них пятеро – дети", – сказал Сергеев.

По его словам, на деоккупированных территориях Киевской, Сумской и Черниговской областей уже возобновлена работа Национальной полиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти организовывают гуманитарные коридоры, чтобы вывезти мирных граждан из зон активных боевых действий.

В частности, проводилась эвакуация людей из мариупольского завода "Азовсталь", который регулярно атакуют российские оккупанты.

Теги: Россия, Украина, эвакуация, дети, обстрелы, война России против Украины, Нацполиция, российские оккупанты
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