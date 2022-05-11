Из-за обстрелов россиянами эвакуационных колонн погибло 33 мирных жителя, в том числе пять детей – Нацполиция Украины

Он отметил, что с начала вооруженной агрессии РФ украинские полицейские оказали помощь при эвакуации более 1,5 млн гражданам.

"Во время эвакуации было открытие огня и обстрелы со стороны оккупанта по эвакуационным колоннам. За это время уже открыто 74 уголовных производства. В результате 45 обстрелов колонн транспорта гражданских лиц погибли 33 гражданина, из них пятеро – дети", – сказал Сергеев.

По его словам, на деоккупированных территориях Киевской, Сумской и Черниговской областей уже возобновлена работа Национальной полиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)