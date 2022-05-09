Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото

"Благодаря щедрости тех, кто пожертвовал, мы смогли купить эти пикапы, и в эти выходные команда [проекта] Diddly Squat загрузила их гуманитарными грузами и отвезла в Украину, где теперь они будут использоваться для эвакуации", – написал Кларксон.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)