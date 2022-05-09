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10 мая, 2022
 
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Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото

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Кларксон: Благодаря щедрости тех, кто пожертвовал, мы смогли купить эти пикапы
Кларксон: Благодаря щедрости тех, кто пожертвовал, мы смогли купить эти пикапы
Фото: ЕРА

Британский ведущий Джереми Кларксон организовал сбор средств в поддержку Украины. На собранные деньги ведущий вместе со своей командой закупил и передал для эвакуации четыре автомобиля. Об этом Кларксон сообщил 8 мая на своей странице в Instagram.

"Благодаря щедрости тех, кто пожертвовал, мы смогли купить эти пикапы, и в эти выходные команда [проекта] Diddly Squat загрузила их гуманитарными грузами и отвезла в Украину, где теперь они будут использоваться для эвакуации", – написал Кларксон. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кларксон стал популярен благодаря автомобильному шоу Top Gear на канале BBC, ведущим которого он был в течение 13 лет до 2015 года. Кларксона отстранили от участия в шоу после драки с продюсером.

Теги: автомобили, пожертвование, эвакуация, деньги, Джереми Кларксон, война России против Украины
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