Из Херсона уехали почти 45% жителей, из области – каждый пятый – ОВА

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехали около 45% человек, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра. Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом. Жить в невыносимых условиях, которые создали решисты, очень тяжело и опасно", – заявил он.

По словам Лагуты, оккупанты не открывают официальных "зеленых" коридоров для эвакуации.

"Поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны. Сначала – через Александровку и Снегиревку. Их оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. Я знаю, что в селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот", – сообщил глава ОВА.

Он рассказал, что большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.

"Сейчас они находятся в безопасности, это самое главное. Команда ОВА ежедневно ведет переговоры об открытии гуманитарных коридоров из наиболее пострадавших общин (Высокополье, Нововоронцовка, Большая Александровка, Калиновское), но оккупанты не пропускают людей и угрожают расстрелом", – заявил Лагута.

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