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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Херсона уехали почти 45% жителей, из области – каждый пятый – ОВА

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Почти половина херсонцев вынуждена была покинуть свои дома
Почти половина херсонцев вынуждена была покинуть свои дома
Фото: EPA

Почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 9 мая, рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута.

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехали около 45% человек, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра. Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом. Жить в невыносимых условиях, которые создали решисты, очень тяжело и опасно", – заявил он.

По словам Лагуты, оккупанты не открывают официальных "зеленых" коридоров для эвакуации.

"Поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны. Сначала – через Александровку и Снегиревку. Их оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. Я знаю, что в селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот", – сообщил глава ОВА.

Он рассказал, что большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.

"Сейчас они находятся в безопасности, это самое главное. Команда ОВА ежедневно ведет переговоры об открытии гуманитарных коридоров из наиболее пострадавших общин (Высокополье, Нововоронцовка, Большая Александровка, Калиновское), но оккупанты не пропускают людей и угрожают расстрелом", – заявил Лагута.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Геннадий Лагута
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