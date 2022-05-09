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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заключенных в Херсоне хотят заставить воевать против ВСУ – омбудсмен

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По словам омбудсмена, оккупанты создают в Херсоне пыточные
По словам омбудсмена, оккупанты создают в Херсоне пыточные
Фото: depositphotos.com

Российские военные хотят выдать заключенным во временно оккупированном Херсоне оружие и заставить их воевать против Украины. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью Onet, фрагменты которого опубликованы на ее странице в Facebook.

"В Херсоне у нас есть следственный изолятор и три тюрьмы. Конечно, заключенные – также наши люди, которые уже отбывают наказание. А сложилась очень опасная ситуация, потому что "орки" хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать с ВСУ. А их там больше 2 тыс.", – отметила она.

Омбудсмен добавила, что в херсонских местах лишения свободы живут 700 никуда не выходящих сотрудников тюрем.

"У них пока есть еда и вода. И держатся. Ведь если они уйдут из этих учреждений, заключенных точно заберут", – подчеркнула Денисова.

Кроме того, по словам омбудсмена, оккупанты создают в Херсоне пыточные.

"Они, например, арестовали бывшего мэра города. Пытаются заставить его сотрудничать. Он держится очень мужественно. Но никто не знает, сколько он еще выдержит. Людей хватают прямо на улицах, они исчезают. Оккупанты хотят провести принудительную мобилизацию, чтобы отправить украинцев на фронт. И все понимают, что их хотят ставить впереди, как пушечное мясо", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, тюрьма, Людмила Денисова, оккупация, война России против Украины
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