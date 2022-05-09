Заключенных в Херсоне хотят заставить воевать против ВСУ – омбудсмен

"В Херсоне у нас есть следственный изолятор и три тюрьмы. Конечно, заключенные – также наши люди, которые уже отбывают наказание. А сложилась очень опасная ситуация, потому что "орки" хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать с ВСУ. А их там больше 2 тыс.", – отметила она.

Омбудсмен добавила, что в херсонских местах лишения свободы живут 700 никуда не выходящих сотрудников тюрем.

"У них пока есть еда и вода. И держатся. Ведь если они уйдут из этих учреждений, заключенных точно заберут", – подчеркнула Денисова.

Кроме того, по словам омбудсмена, оккупанты создают в Херсоне пыточные.

"Они, например, арестовали бывшего мэра города. Пытаются заставить его сотрудничать. Он держится очень мужественно. Но никто не знает, сколько он еще выдержит. Людей хватают прямо на улицах, они исчезают. Оккупанты хотят провести принудительную мобилизацию, чтобы отправить украинцев на фронт. И все понимают, что их хотят ставить впереди, как пушечное мясо", – сказала она.

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