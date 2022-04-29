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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Херсоне похитили более 220 проукраинских активистов – мэр

Колыхаев: На сегодняшний день все горожане находятся в очень тяжелом психологическом состоянии
Колыхаев: На сегодняшний день все горожане находятся в очень тяжелом психологическом состоянии
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

В оккупированном российскими военными Херсоне похитили более 220 проукраинских активистов. Об этом в опубликованном 28 апреля интервью "Радио НВ" заявил мэр города Игорь Колыхаев.

"На сегодняшний день все горожане находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. По той информации, которой мы владеем, более 220 активистов были похищены из нашего города. [Около] 30 жителей вернули, остальные находятся в плену. Мы звоним по телефону и собираем информацию там, где они оставили свои координаты и телефоны, чтобы подробнее владеть [ситуацией]", – сказал городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГАЛагута отметил, что все в администрации остаются на своих должностях, а возглавляемый им областной оперативный штаб продолжает работать.

В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, три четверти жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

25 апреля Колыхаев сообщил, что российские оккупанты захватили здание мэрии Херсона.

Теги: Россия, Украина, Херсон, активист, война России против Украины, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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