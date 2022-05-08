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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сельсовет Чернобаевки отказался сотрудничать с оккупантами

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Оккупанты назначили нового "голову" Чернобаевской общины
Оккупанты назначили нового "голову" Чернобаевской общины
Фото: Чорнобаївська сільська рада / Facebook

Сотрудники Чернобаевского сельсовета отказались сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом сообщается на странице сельсовета в Facebook 7 мая.

6 мая сотрудникам аппарата Чернобаевского сельсовета представили назначенного российскими оккупантами 5 мая "глава администрации Чернобаевской территориальной общины" Юрий Турулев.

"Работники Чернобаевского сельского совета отказались от сотрудничества, покинули захваченное административное помещение, работаем дистанционно", – говорится в сообщении.

Местный сайт "Мост" пишет, что Турулев ранее возглавлял херсонскую автостанцию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=364651202369796&id=100064747567310

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

3 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя.

4 мая сельсовет сообщил, что Дударь находится в тяжелом состоянии в больнице под надзором российских военных, а его заместитель был похищен и его местонахождение неизвестно. В сельсовете также заявили, что 2 мая оккупанты захватили его здание, сорвали украинский флаг и вывесили российский.

Теги: оккупация, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм, Чернобаевка
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