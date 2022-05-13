Оккупанты продолжают шантаж и запугивание населения на захваченных территориях, предлагают "компенсации" за показания против ВСУ – ГУР Минобороны Украины

Об этом 13 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", – говорится в сообщении.
В то же время в Бердянске Запорожской области оккупанты пугают местное население химическим оружием, которое якобы собираются применить ВСУ, для этого включают в городе звуковой сигнал тревоги и приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома.
По данным украинской разведки, во временно оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков с целью найти людей, согласных работать в спецслужбах террористической группировки "ДНР".
"Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия относительно патриотически настроенных местных. За время нахождения указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение неизвестно, – рассказали в ГУР. – 12 мая указанная группа прибыла в местное СИЗО, где проводила так называемую мобилизацию среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты в частности захватили часть территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал 5 мая, что в Новоазовском районе в помещении школы и клуба насильно удерживают около 2 тыс. мужчин, не позволяя им покидать территорию без конвоя российских военных. По его словам, гражданских принудительно вывезли из Мариуполя около четырех недель назад. Оккупанты еще не решили, будут ли использовать мужчин "как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию", отмечал Андрющенко.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.