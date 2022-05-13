Оккупанты продолжают шантаж и запугивание населения на захваченных территориях, предлагают "компенсации" за показания против ВСУ – ГУР Минобороны Украины

Об этом 13 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", – говорится в сообщении.

В то же время в Бердянске Запорожской области оккупанты пугают местное население химическим оружием, которое якобы собираются применить ВСУ, для этого включают в городе звуковой сигнал тревоги и приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома.

По данным украинской разведки, во временно оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков с целью найти людей, согласных работать в спецслужбах террористической группировки "ДНР".

"Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия относительно патриотически настроенных местных. За время нахождения указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение неизвестно, – рассказали в ГУР. – 12 мая указанная группа прибыла в местное СИЗО, где проводила так называемую мобилизацию среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия".

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