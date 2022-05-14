РФ неспособна добиться политических целей вторжения в Украину, происходящее в Херсоне подчеркивает это – разведка Британии

Тот факт, что России удалось лишь навязать "руководство" в городе, подчеркивает, что Россия неспособна добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине, считают в британской разведке.

Если оккупанты попытаются провести псевдореферендум о "присоединении" Херсонской области к РФ, они "практически наверняка" будут подтасовывать результаты, чтобы показать, якобы большинство населения выступает за выход из состава Украины, сказано в отчете.

"Жители Херсонской области, скорее всего, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", – прогнозируют в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 14, 2022

Пособник российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов 11 мая сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России". В Офисе президента ответили: гауляйтеры "могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", но украинская армия освободит Херсон.