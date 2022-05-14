РФ неспособна добиться политических целей вторжения в Украину, происходящее в Херсоне подчеркивает это – разведка Британии

Тот факт, что России удалось лишь навязать "руководство" в городе, подчеркивает, что Россия неспособна добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине, считают в британской разведке.
Если оккупанты попытаются провести псевдореферендум о "присоединении" Херсонской области к РФ, они "практически наверняка" будут подтасовывать результаты, чтобы показать, якобы большинство населения выступает за выход из состава Украины, сказано в отчете.
"Жители Херсонской области, скорее всего, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", – прогнозируют в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 14, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4
Пособник российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов 11 мая сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России". В Офисе президента ответили: гауляйтеры "могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", но украинская армия освободит Херсон.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
По данным разведки, оккупанты собирались проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".
"Медуза", ссылаясь на источники в администрации президента РФ, сообщила 27 апреля, что "референдум" оккупанты хотят провести 14–15 мая. Однако, как отмечало издание, даты псевдореферендумов могут быть изменены – их якобы уже планировали на апрель, но уже переносили из-за неудач российской армии на фронте. Новая отсрочка может быть вызвана такой же причиной.
По данным мэра Херсона Игоря Колыхаева на 28 апреля, признаков подготовки "референдума" нет.