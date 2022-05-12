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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк – коллаборантам: Наш специальный "наградной отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди

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Подоляк: Никакой пощады предателям больше не будет
Подоляк: Никакой пощады предателям больше не будет
Фото: president.gov.ua

Херсонская область является украинской землей и будет освобождена ВСУ, независимо от сочинения ей новых названий или идей по "присоединению" к чему-либо, подчеркнул советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Telegram.

"Херсон находится во временной оккупации. Безусловно, это зло. Все, что сегодня имеет отношение к zомби-нации россиян, – зло. Абсолютное. Но, в отличие от 2014 года, когда определенный процент наших граждан питал иллюзии, что "русский мир" – это возможности, карьера, деньги и другие перспективные "камни с неба", сегодня есть полное понимание того, что Россия – это тотальный упадок, концентрационные лагеря, презрение мира, изоляция, массовые убийства, бандитизм", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что сопротивление российскому нашествию на юге Украины очень мощное и весь мир видел мужество жителей Херсона, выходивших с украинскими флагами останавливать колонны российской военной техники.

"Хочу официально подчеркнуть, что Офис Президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области. Все. Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем обо всем. Все преступления документально фиксируются и в финале будут совершенно разгромные уголовные последствия", – предупредил Подоляк.

Он отметил, что власти также фиксируют "все немногочисленные имена коллаборационистов" и каждого из них ждет суд.

"Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат награду уже сейчас. Наш специальный "наградной отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!" – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что Херсонская область будет освобождена ВСУ, "независимо от сочинения новых названий или идей для присоединения к другим "российским бандитским галактикам".

"Мы не позволим кремлевским болезненным имперским амбициям отнять у наших граждан право на счастливое будущее", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

11 мая пособник российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов сообщил, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить Херсонскую область в состав России".

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, аннексия, госизмена, война России против Украины, Михаил Подоляк, коллаборационизм
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