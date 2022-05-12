Подоляк – коллаборантам: Наш специальный "наградной отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди

"Херсон находится во временной оккупации. Безусловно, это зло. Все, что сегодня имеет отношение к zомби-нации россиян, – зло. Абсолютное. Но, в отличие от 2014 года, когда определенный процент наших граждан питал иллюзии, что "русский мир" – это возможности, карьера, деньги и другие перспективные "камни с неба", сегодня есть полное понимание того, что Россия – это тотальный упадок, концентрационные лагеря, презрение мира, изоляция, массовые убийства, бандитизм", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что сопротивление российскому нашествию на юге Украины очень мощное и весь мир видел мужество жителей Херсона, выходивших с украинскими флагами останавливать колонны российской военной техники.

"Хочу официально подчеркнуть, что Офис Президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области. Все. Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем обо всем. Все преступления документально фиксируются и в финале будут совершенно разгромные уголовные последствия", – предупредил Подоляк.

Он отметил, что власти также фиксируют "все немногочисленные имена коллаборационистов" и каждого из них ждет суд.

"Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат награду уже сейчас. Наш специальный "наградной отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!" – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что Херсонская область будет освобождена ВСУ, "независимо от сочинения новых названий или идей для присоединения к другим "российским бандитским галактикам".

"Мы не позволим кремлевским болезненным имперским амбициям отнять у наших граждан право на счастливое будущее", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)