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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Победой для Украины в войне против РФ будет освобождение всех ее территорий – Кулеба

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Кулеба отметил, что только поражение России позволит Украине возродить свою экспортную экономику
Кулеба отметил, что только поражение России позволит Украине возродить свою экспортную экономику
Фото: EPA

Если Украина будет достаточно сильна на фронте и выиграет битву за Донбасс, победой для нее в войне против РФ будет освобождение всех ранее оккупированных территорий.

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в первые месяцы войны ситуация была иная – победа для Украины "выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба".

Кулеба отметил, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои порты в Черном море и возродить свою экспортную экономику.

Получив "еще большую военную поддержку", Украина сможет отбросить оккупантов из Херсонской области, а также "разгромить Черноморский флот и разблокировать проход", подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба допустил, что Украине в конечном итоге, возможно, придется вести переговоры о прекращении войны из-за слишком большого кровопролития.  

В этом случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами", резюмировал министр иностранных дел Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

В настоящий момент российские военные захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 10 мая достигли около 26 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, оружие, экономика, МИД Украины, Донбасс, Черноморский флот РФ, захват, военные, Херсонская область, переговоры, экспорт, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, интервью, морские порты Украины, российские военные
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