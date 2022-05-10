Победой для Украины в войне против РФ будет освобождение всех ее территорий – Кулеба

Кулеба отметил, что только поражение России позволит Украине возродить свою экспортную экономику Фото: EPA

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в первые месяцы войны ситуация была иная – победа для Украины "выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба".

Кулеба отметил, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои порты в Черном море и возродить свою экспортную экономику.

Получив "еще большую военную поддержку", Украина сможет отбросить оккупантов из Херсонской области, а также "разгромить Черноморский флот и разблокировать проход", подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба допустил, что Украине в конечном итоге, возможно, придется вести переговоры о прекращении войны из-за слишком большого кровопролития.

В этом случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами", резюмировал министр иностранных дел Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)