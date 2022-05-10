Победой для Украины в войне против РФ будет освобождение всех ее территорий – Кулеба

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, в первые месяцы войны ситуация была иная – победа для Украины "выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба".
Кулеба отметил, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои порты в Черном море и возродить свою экспортную экономику.
Получив "еще большую военную поддержку", Украина сможет отбросить оккупантов из Херсонской области, а также "разгромить Черноморский флот и разблокировать проход", подчеркнул глава МИД.
В то же время Кулеба допустил, что Украине в конечном итоге, возможно, придется вести переговоры о прекращении войны из-за слишком большого кровопролития.
В этом случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами", резюмировал министр иностранных дел Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
В настоящий момент российские военные захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 10 мая достигли около 26 тыс. военных.