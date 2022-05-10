Чтобы подготовить россиян к поражению в войне с Украиной, российским СМИ приказали рассказывать, что РФ воюет с ЕС и НАТО – украинская разведка

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 10 мая достигли около 26 тыс. военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Имея многократное преимущество в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения. Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии России со всеми странами Европейского союза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику", – пояснили в Минобороны.

По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и кремлевских ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

"Пропагандисты страны-оккупанта теперь будут промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора", – отметили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)