Пропаганда РФ распространяет фейковое видео с логотипом ВВС, в котором обвиняет Украину в обстреле Краматорска. ВВС не публиковала этот ролик

В ролике, который оформлен как продукт ВВС, утверждается, что к атаке на железнодорожный вокзал причастна Украина.
Однако вещатель не публиковал такое видео – это подделка, подчеркнули в редакции.
"Мы принимаем меры, чтобы удалить этот контент из соцсетей. Мы призываем людей не делиться этим видео и размещать у себя только посты официальных аккаунтов BBC News в соцсетях (обычно они помечены синей галочкой)", – завили там.
Видео распространили пропагандистские СМИ и Telegram-каналы, отмечает The Insider.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора. Жертвами атаки стали 57 человек, более 100 получили ранения.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.
Позже Пентагон подтвердил, что удар нанесла Россия. Ракеты, возможно, были выпущены с территории подконтрольного боевикам "ДНР" Шахтерска.