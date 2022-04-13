Пропаганда РФ распространяет фейковое видео с логотипом ВВС, в котором обвиняет Украину в обстреле Краматорска. ВВС не публиковала этот ролик

РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Краматорска "Точкой-У" 8 апреля, погибло уже 57 человек Фото: ЕРА

В ролике, который оформлен как продукт ВВС, утверждается, что к атаке на железнодорожный вокзал причастна Украина.

Однако вещатель не публиковал такое видео – это подделка, подчеркнули в редакции.

"Мы принимаем меры, чтобы удалить этот контент из соцсетей. Мы призываем людей не делиться этим видео и размещать у себя только посты официальных аккаунтов BBC News в соцсетях (обычно они помечены синей галочкой)", – завили там.

Видео распространили пропагандистские СМИ и Telegram-каналы, отмечает The Insider.

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