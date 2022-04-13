ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропаганда РФ распространяет фейковое видео с логотипом ВВС, в котором обвиняет Украину в обстреле Краматорска. ВВС не публиковала этот ролик

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Краматорска "Точкой-У" 8 апреля, погибло уже 57 человек
РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Краматорска "Точкой-У" 8 апреля, погибло уже 57 человек
Фото: ЕРА

"Русская служба ВВС" 13 апреля заявила в Telegram, что видео с "логотипом" телерадиокомпании об обстреле железнодорожного вокзала в городе Краматорск Донецкой области, распространяемое в сети, – фейк.

В ролике, который оформлен как продукт ВВС, утверждается, что к атаке на железнодорожный вокзал причастна Украина. 

Однако вещатель не публиковал такое видео – это подделка, подчеркнули в редакции. 

"Мы принимаем меры, чтобы удалить этот контент из соцсетей. Мы призываем людей не делиться этим видео и размещать у себя только посты официальных аккаунтов BBC News в соцсетях (обычно они помечены синей галочкой)", – завили там. 

Видео распространили пропагандистские СМИ и Telegram-каналы, отмечает The Insider

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора. Жертвами атаки стали 57 человек, более 100 получили ранения. 

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

Позже Пентагон подтвердил, что удар нанесла Россия. Ракеты, возможно, были выпущены с территории подконтрольного боевикам "ДНР" Шахтерска. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СМИ, BBC, Краматорск, видео, война России против Украины, фейк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122730)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (52357)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28611)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (28025)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26910)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25506)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23731)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23227)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS