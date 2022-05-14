Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

"Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – уточнила она.

Верховная Рада 3 мая приняла во втором чтении законопроект №7172-1.

Законопроектом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд. К ним добавляются оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта или гражданской войны, а также оправдание действий пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.

Согласно документу, в случае утверждения президентом Украины решения СНБО о прекращении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой фракции прекращается с момента объявления об этом председателем Верховной Рады.

При этом Кабмин в течение месяца с момента вступления в силу закона должен внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для депутатов местных советов.