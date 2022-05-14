Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

"Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – уточнила она.
Верховная Рада 3 мая приняла во втором чтении законопроект №7172-1.
Законопроектом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд. К ним добавляются оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта или гражданской войны, а также оправдание действий пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.
Согласно документу, в случае утверждения президентом Украины решения СНБО о прекращении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой фракции прекращается с момента объявления об этом председателем Верховной Рады.
При этом Кабмин в течение месяца с момента вступления в силу закона должен внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для депутатов местных советов.
В первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий", определяющий процедуру запрета партий, имеющих антиукраинский характер, Рада приняла 1 апреля.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".