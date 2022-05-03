Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине

Как уточнил Железняк, за проголосовали, в частности, 17 бывших членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь": 12 депутатов из новой группы "Платформа за жизнь и мир" и еще пять депутатов от ОПЗЖ, ставших внефракционными.

Как сообщается в документе, его цель – защита независимости и суверенитета Украины от политических сил, деятельность которых имеет характер коллаборационизма и направлена на свержение в Украине государственного строя, уничтожение и подмену национальной идентичности ее граждан. Он призван законодательно урегулировать порядок запрещения и прекращения деятельности пророссийских партий для защиты демократии в Украине.

Законопроектом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд. Среди оснований будет оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта или гражданской войны.

Кроме того, партию можно будет запретить за прославление, оправдание действий и бездействие лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины.

В случае запрета судом политической партии имущество, средства и остальные активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и остальных структурных образований переходят в собственность государства.

"Я абсолютно согласен с позицией, которая заложена в этом законопроекте: в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других. Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А те, которые исповедуют интересы других стран, не имеют права быть представленными ни в политикуме, ни в социуме", – заявлял спикер Рады Руслан Стефанчук.

Документ также предусматривает, что народные депутаты, входившие в состав прекратившей существование фракции, являются внефракционными.

Согласно законопроекту, Кабинет Министров Украины в течение месяца с момента вступления в силу настоящего закона должен внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.

Верховная Рада также рекомендует СБУ в шестимесячный срок со дня вступления в силу данного закона составить перечень политических партий и общественных организаций – нерезидентов Украины, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.