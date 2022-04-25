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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук заявил, что Рада намерена запретить пророссийские партии в Украине

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Стефанчук: Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете пророссийских партий
Стефанчук: Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете пророссийских партий
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде разрабатывают механизм запрета пророссийских политических партий в Украине. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 25 апреля, рассказал председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Этот механизм уже начали разрабатывать. Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект – о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете. Я абсолютно согласен с позицией, которая заложена в этом законопроекте: в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других. Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А те, которые исповедуют интересы других стран, не имеют права быть представленными ни в политикуме, ни в социуме", – заявил он.

Стефанчук считает, что после полномасштабной войны РФ против Украины пророссийские партии не будут иметь поддержки даже среди "традиционного для них" электората юга и востока Украины.

"После того, что Россия творит в Украине, я думаю, что шансов у любой пророссийской партии даже среди традиционного для них электората юга или востока просто не будет. Потому что под огнем российских пуль украинцы, независимо от политических взглядов, превратились в очень мощную и единую нацию, для которой основными являются государство и украинские идеалы, защита нашего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому я убежден, что шансов на реваншизм в Украине быть не может", – сказал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, война России против Украины, Руслан Стефанчук, партия
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