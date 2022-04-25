Стефанчук заявил, что Рада намерена запретить пророссийские партии в Украине

"Этот механизм уже начали разрабатывать. Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект – о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете. Я абсолютно согласен с позицией, которая заложена в этом законопроекте: в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других. Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А те, которые исповедуют интересы других стран, не имеют права быть представленными ни в политикуме, ни в социуме", – заявил он.
Стефанчук считает, что после полномасштабной войны РФ против Украины пророссийские партии не будут иметь поддержки даже среди "традиционного для них" электората юга и востока Украины.
"После того, что Россия творит в Украине, я думаю, что шансов у любой пророссийской партии даже среди традиционного для них электората юга или востока просто не будет. Потому что под огнем российских пуль украинцы, независимо от политических взглядов, превратились в очень мощную и единую нацию, для которой основными являются государство и украинские идеалы, защита нашего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому я убежден, что шансов на реваншизм в Украине быть не может", – сказал политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".