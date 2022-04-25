Стефанчук заявил, что Рада намерена запретить пророссийские партии в Украине

"Этот механизм уже начали разрабатывать. Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект – о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете. Я абсолютно согласен с позицией, которая заложена в этом законопроекте: в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других. Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А те, которые исповедуют интересы других стран, не имеют права быть представленными ни в политикуме, ни в социуме", – заявил он.

Стефанчук считает, что после полномасштабной войны РФ против Украины пророссийские партии не будут иметь поддержки даже среди "традиционного для них" электората юга и востока Украины.

"После того, что Россия творит в Украине, я думаю, что шансов у любой пророссийской партии даже среди традиционного для них электората юга или востока просто не будет. Потому что под огнем российских пуль украинцы, независимо от политических взглядов, превратились в очень мощную и единую нацию, для которой основными являются государство и украинские идеалы, защита нашего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому я убежден, что шансов на реваншизм в Украине быть не может", – сказал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)