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ПОЛИТИКА

Фракция ОПЗЖ официально ликвидирована в Раде

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Фракцию ОПЗЖ распустили согласно регламенту Рады в ней осталось слишком мало депутатов
Фракцию ОПЗЖ распустили согласно регламенту Рады – в ней осталось слишком мало депутатов
Фото: depositphotos.com

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" официально прекратила существование в Верховной Раде. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована!" – написал Гончаренко.

Как следует из стенограммы заседания, о роспуске фракции ОПЗЖ официально заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Согласно статье 60 регламента Верховной Рады, в связи с уменьшением численного состава депутатской фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ниже численности наименьшей депутатской фракции, зарегистрированной на первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, сообщаю о роспуске депутатской фракции политической партии ОПЗЖ", – сказал Корниенко.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Алексей Гончаренко, народные депутаты, Оппозиционная платформа – За жизнь, Александр Корниенко, партия, ОПЗЖ
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