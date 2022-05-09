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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила во Львовской области агента российских спецслужб

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У злоумышленника был куратор, дававший ему задания по сбору необходимой информации
У злоумышленника был куратор, дававший ему задания по сбору необходимой информации
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила во Львовской области злоумышленника, передававшего важную разведывательную информацию спецслужбам России. Об этом 9 мая сообщила в Facebook пресс-служба СБУ во Львовской области.

"Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовской области. Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у злоумышленника был куратор, дававший ему задания по сбору необходимой информации.

Контрразведчики СБУ заблокировали возможность передачи данных оккупантам.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/366521058851027

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, Украина, война, Львовская область, спецслужбы, война России против Украины, украинец, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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