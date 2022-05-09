СБУ разоблачила во Львовской области агента российских спецслужб

"Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовской области. Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у злоумышленника был куратор, дававший ему задания по сбору необходимой информации.
Контрразведчики СБУ заблокировали возможность передачи данных оккупантам.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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