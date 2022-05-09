СБУ разоблачила во Львовской области агента российских спецслужб

У злоумышленника был куратор, дававший ему задания по сбору необходимой информации Фото: depositphotos.com

"Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовской области. Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у злоумышленника был куратор, дававший ему задания по сбору необходимой информации.

Контрразведчики СБУ заблокировали возможность передачи данных оккупантам.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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