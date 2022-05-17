Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
Новости

"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем

Гвоздева: Дома. В Украине
Гвоздева: Дома. В Украине
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинская танцовщица Илона Гвоздева вместе с детьми вернулась в Украину из Италии, куда выехала в середине марта из обстреливаемой российскими оккупантами Киевской области. Об этом она написала 17 мая в Instagram, разместив первые семейные фото, на которых запечатлена с детьми и мужем, украинским бизнесменом Иваном Хомячуком.

"Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хотя День семьи был 15 мая, у меня официально он был сегодня. Счастливая", – подписала она снимки.

Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты.

19 марта хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.

Теги: Украина, Италия, война России против Украины, Илона Гвоздева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 