"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем

"Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хотя День семьи был 15 мая, у меня официально он был сегодня. Счастливая", – подписала она снимки.
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4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты.
19 марта хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.