"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем

"Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хотя День семьи был 15 мая, у меня официально он был сегодня. Счастливая", – подписала она снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer * (@ilonagvozdeva)