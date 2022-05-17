Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой в Израиле

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Макаревич осудил российскую агрессию против Украины в первые дни войны
Макаревич осудил российскую агрессию против Украины в первые дни войны
Фото: Диана Поленова / Facebook

Российский певец, участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич 16 мая в Facebook опубликовал фото, на котором запечатлен с рюмкой в руках в компании российской певицы Аллы Пугачевой и фронтмена российской группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова.

На фото российские артисты позируют, сидя за круглым столиком, на котором стоит наполовину полный бокал. 

"Правда, редкая компания? Это СловоНово!" – подписал он снимок. 

Макаревич не уточнил, где именно было сделано фото, но российский журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook сообщил, что артисты встретились в Израиле на форуме российского галериста и публициста Марата Гельмана "СловоНово".

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/5996194327064027


Контекст:

Гребенщиков и Макаревич после нападения РФ на Украину осудили российскую агрессию

Пугачева не делала публичных заявлений, но ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль. 

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказала Галкин.

Теги: Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков
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