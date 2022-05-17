"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой в Израиле

На фото российские артисты позируют, сидя за круглым столиком, на котором стоит наполовину полный бокал.

"Правда, редкая компания? Это СловоНово!" – подписал он снимок.

Макаревич не уточнил, где именно было сделано фото, но российский журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook сообщил, что артисты встретились в Израиле на форуме российского галериста и публициста Марата Гельмана "СловоНово".

Контекст:

Гребенщиков и Макаревич после нападения РФ на Украину осудили российскую агрессию.

Пугачева не делала публичных заявлений, но ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказала Галкин.