"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе

Во время съемки он чистил лобовое стекло автомобиля.
"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – шутя, прокомментировал на камеру Арестович свои действия.
"Вот Арестович хлебное место нашел в нынешних обстоятельствах", – пошутили подписчики.
"Мерзкий приспособленец", – отреагировал он на комментарий.
"Есть еще места у них?" – поинтересовались в комментариях.
"Можешь на мое. Меня уже и отсюда выгнали", – ответил Арестович.
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Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. Он женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.