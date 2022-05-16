"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе

Арестович: Считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу Фото: Олексій Арестович / Facebook

Во время съемки он чистил лобовое стекло автомобиля.

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – шутя, прокомментировал на камеру Арестович свои действия.

"Вот Арестович хлебное место нашел в нынешних обстоятельствах", – пошутили подписчики.

"Мерзкий приспособленец", – отреагировал он на комментарий.

"Есть еще места у них?" – поинтересовались в комментариях.

"Можешь на мое. Меня уже и отсюда выгнали", – ответил Арестович.

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