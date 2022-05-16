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16 мая, 2022
 
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"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе

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Арестович: Считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу
Арестович: Считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 16 мая разместил в Facebook шуточное видео, в котором запечатлен на заправке со щеткой для мытья окон в руках.

Во время съемки он чистил лобовое стекло автомобиля. 

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – шутя, прокомментировал на камеру Арестович свои действия. 

"Вот Арестович хлебное место нашел в нынешних обстоятельствах",  пошутили подписчики. 

"Мерзкий приспособленец", – отреагировал он на комментарий. 

"Есть еще места у них?"  поинтересовались в комментариях.

"Можешь на мое. Меня уже и отсюда выгнали", – ответил Арестович.

Контекст:

Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. Он женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: автомобили, Алексей Арестович, работа
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