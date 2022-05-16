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16 мая, 2022
 
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Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан

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Билык говорила, что Ахмадов осудил нападение РФ на Украину и выехал из страны-агрессора
Билык говорила, что Ахмадов осудил нападение РФ на Украину и выехал из страны-агрессора
Фото: Ирина Билык / Facebook

Экс-супруг украинской певицы Ирины Билык, азербайджанский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов 14 мая на своей странице в Instagram разместил видеоанонс своего выступления в одном из концертных залов Москвы.

В ролике говорится, что мероприятие запланировано на 20 мая.

Ранее Билык в эфире канала "Украина" заявила, что Ахмадов после нападения РФ на Украину выехал из России, где жил и работал, в Азербайджан, так как друзья предупредили его о возможном аресте из-за осуждения российской агрессии.

"Он начал писать в интернете, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Но ему позвонили друзья и сказали: "Аслан, если не прекратишь это писать, тебя заберут и посадят". И он уехал в Азербайджан. К счастью, у него азербайджанский паспорт. Думаю, он к нам приедет", – рассказала певица 12 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Билык и Ахмадов расторгли брак летом 2021-го после шести лет отношений. В декабре 2015 года у пары родился сын. Ребенка родила суррогатная мать.

Теги: концерт, война России против Украины, Ирина Билык, Аслан Ахмадов
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