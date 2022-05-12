  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем

"Я с самой лучшей стороны увидела своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, такой утонченный, душевный парень [пошел добровольцем в ВСУ], – а я Диму знаю очень близко, – я плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" Сразу позвонила его маме. Мы с ней на связи. Это для меня настоящие герои", – сказала певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.
Дикусар и Билык состояли в отношениях с 2007-го по 2010 год.