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12 мая, 2022
 
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"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем

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Дикусар и Билык состояли в отношениях с 2007-го по 2010 год
Дикусар и Билык состояли в отношениях с  2007-го по 2010 год
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 12 мая в эфире канала "Украина" рассказала, как отреагировала на решение своего бывшего гражданского мужа, украинского хореографа Дмитрия Дикусара вступить в ряды ВСУ.

"Я с самой лучшей стороны увидела своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, такой утонченный, душевный парень [пошел добровольцем в ВСУ], – а я Диму знаю очень близко, – я плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" Сразу позвонила его маме. Мы с ней на связи. Это для меня настоящие герои", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет

Дикусар и Билык состояли в отношениях с 2007-го по 2010 год. 

Теги: добровольцы, ВСУ, война России против Украины, Ирина Билык, Дмитрий Дикусар, хореограф
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