  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем

Дикусар и Билык состояли в отношениях с 2007-го по 2010 год Фото: Танці з зірками / Facebook

"Я с самой лучшей стороны увидела своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, такой утонченный, душевный парень [пошел добровольцем в ВСУ], – а я Диму знаю очень близко, – я плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" Сразу позвонила его маме. Мы с ней на связи. Это для меня настоящие герои", – сказала певица.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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