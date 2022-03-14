"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами

"Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому если у этих выбл...дков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились – готовых брать в плен этих… "мы не знали, ехали на учения" стало значительно меньше. Слава ВСУ! Слава нации! Наш флаг подгорел, но выдержал!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)

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