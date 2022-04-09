"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ

"Покажите это своим детям! Пусть они знают, что почти в каждой казарме военные ВСУ развесили их рисунки, куклы. Читая молитвы и глядя на эти произведения детского искусства как проявления любви, мы каждый день напоминаем себе, ради чего мы здесь и кому служим", – написал Дикусар.
Он отметил, что один из представленных рисунков висит и у него.
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1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами попал под авиаудар баллистических ракет.