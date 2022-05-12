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12 мая, 2022
 
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"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ

 
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Суханов: Я не знаю, как вернуть жизни людей, как вернуть людям близких. Но имущество вернут, надеюсь, потому что они должны рассчитаться за это
Суханов: Я не знаю, как вернуть жизни людей, как вернуть людям близких. Но имущество вернут, надеюсь, потому что они должны рассчитаться за это
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов 10 мая в эфире канала "Украина" заявил, что единственным человеком в РФ, антивоенным заявлениям которого он верит, является российская актриса Лия Ахеджакова.

"Окончательно я верю только одной личности из всего этого истеблишмента  Лии Ахеджаковой. Вот ей почему-то верю. Не знаю почему. А все остальное напоминает мне мягкую пропаганду, – заявил Суханов. – Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все же больны на имперскость. Ахеджакова – она не больна на имперскость. Она – действительно какая-то неимоверная европейская личность. Я встречался с ней, видел ее в разных обстоятельствах. Она не больная. Она – действительно европейский человек".

По словам ведущего, говорить о прощении тех россиян, которые не поддерживают нападение РФ на Украину, можно будет после того, как Россия возместит нанесенный во время войны материальный ущерб.

"Что касается понимания, какого-то уважения к их поступкам  все эти разговоры по поводу взаимопонимания должны начинаться только тогда, когда они рассчитаются за то, что натворили. А это будет совсем не скоро, потому что я не знаю, как вернуть жизни людей, как вернуть людям близких. Но имущество вернут, надеюсь, потому что они должны рассчитаться за это. Но разрушенные судьбы, оборванные жизни  я не знаю, как это вернуть. А это связано именно с прощением", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону. 

Ахеджакова выступала против нападении РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения на Украину. 

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Теги: Лия Ахеджакова, война России против Украины, актриса, Алексей Суханов
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