  "Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ

Суханов: Я не знаю, как вернуть жизни людей, как вернуть людям близких. Но имущество вернут, надеюсь, потому что они должны рассчитаться за это Фото: suhanov.official / Instagram

"Окончательно я верю только одной личности из всего этого истеблишмента – Лии Ахеджаковой. Вот ей почему-то верю. Не знаю почему. А все остальное напоминает мне мягкую пропаганду, – заявил Суханов. – Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все же больны на имперскость. Ахеджакова – она не больна на имперскость. Она – действительно какая-то неимоверная европейская личность. Я встречался с ней, видел ее в разных обстоятельствах. Она не больная. Она – действительно европейский человек".

По словам ведущего, говорить о прощении тех россиян, которые не поддерживают нападение РФ на Украину, можно будет после того, как Россия возместит нанесенный во время войны материальный ущерб.

"Что касается понимания, какого-то уважения к их поступкам – все эти разговоры по поводу взаимопонимания должны начинаться только тогда, когда они рассчитаются за то, что натворили. А это будет совсем не скоро, потому что я не знаю, как вернуть жизни людей, как вернуть людям близких. Но имущество вернут, надеюсь, потому что они должны рассчитаться за это. Но разрушенные судьбы, оборванные жизни – я не знаю, как это вернуть. А это связано именно с прощением", – сказал он.

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