  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить

"Я не буду [говорить] о Киркорове. Это такая шлендра, господи, вообще пробы негде ставить" – коротко ответил Суханов.
Суханов также заявил, что единственным человеком в РФ, антивоенным заявлениям которого он верит, является российская актриса Лия Ахеджакова. "Все остальное напоминает мне мягкую пропаганду, – заявил Суханов. – Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все же больны имперскостью. Ахеджакова не больна имперскостью. Она – действительно какая-то неимоверная европейская личность", – подчеркнул Суханов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.
Украинский ведущий Владимир Остапчук, который ранее получал от Киркорова подарки, предположил, что он является "не столько ссыкуном, сколько ФСБщником".