  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить

Суханов: Я не буду говорить о Киркорове Фото: suhanov.official / Instagram

"Я не буду [говорить] о Киркорове. Это такая шлендра, господи, вообще пробы негде ставить" – коротко ответил Суханов.

Суханов также заявил, что единственным человеком в РФ, антивоенным заявлениям которого он верит, является российская актриса Лия Ахеджакова. "Все остальное напоминает мне мягкую пропаганду, – заявил Суханов. – Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все же больны имперскостью. Ахеджакова не больна имперскостью. Она – действительно какая-то неимоверная европейская личность", – подчеркнул Суханов.

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