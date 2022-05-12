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12 мая, 2022
 
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Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить

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Суханов: Я не буду говорить о Киркорове
Суханов: Я не буду говорить о Киркорове
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов 10 мая в эфире канала "Украина" заявил, что не хочет обсуждать мотивы замалчивающего нападение РФ на Украину российского певца Филиппа Киркорова, так как на нем "пробы негде не ставить".

"Я не буду [говорить] о Киркорове. Это такая шлендра, господи, вообще пробы негде ставить" – коротко ответил Суханов. 

Суханов также заявил, что единственным человеком в РФ, антивоенным заявлениям которого он верит, является российская актриса Лия Ахеджакова. "Все остальное напоминает мне мягкую пропаганду, – заявил Суханов. – Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все же больны имперскостью. Ахеджакова не больна имперскостью. Она – действительно какая-то неимоверная европейская личность", – подчеркнул Суханов.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года

Украинский ведущий Владимир Остапчук, который ранее получал от Киркорова подарки, предположил, что он является "не столько ссыкуном, сколько ФСБщником".

Теги: Филипп Киркоров, война России против Украины, Алексей Суханов
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