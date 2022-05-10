  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы

По словам Остапчука, до войны он поддерживал с Киркоровым связь, назвав российского певца "кумиром своей мамы". В 2020 году ведущий говорил, что получил от российского артиста в подарок айфон.

После нападения РФ на Украину Остапчук написал Киркорову в директ Instagram, но тот, по словам ведущего, его заблокировал.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

"Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы на них, уверен, что спецслужбы хорошо с ними работали. И не только Киркоров, но и Басков ", – прокомментировал молчание Киркорова Остапчук.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)