  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы

По словам Остапчука, до войны он поддерживал с Киркоровым связь, назвав российского певца "кумиром своей мамы". В 2020 году ведущий говорил, что получил от российского артиста в подарок айфон.
После нападения РФ на Украину Остапчук написал Киркорову в директ Instagram, но тот, по словам ведущего, его заблокировал.
"Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы на них, уверен, что спецслужбы хорошо с ними работали. И не только Киркоров, но и Басков ", – прокомментировал молчание Киркорова Остапчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.