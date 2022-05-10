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10 мая, 2022
 
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Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы

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До нападения РФ на Украину Остапчук поддерживал отношения с Киркоровым
До нападения РФ на Украину Остапчук поддерживал отношения с Киркоровым
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 10 мая в эфире канала "Украина" прокомментировал позицию замалчивающего нападение РФ на Украину российского певца Филиппа Киркорова .

По словам Остапчука, до войны он поддерживал с Киркоровым связь, назвав российского певца "кумиром своей мамы". В 2020 году ведущий говорил, что получил от российского артиста в подарок айфон. 

После нападения РФ на Украину Остапчук написал Киркорову в директ Instagram, но тот, по словам ведущего, его заблокировал.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube
Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

"Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы на них, уверен, что спецслужбы хорошо с ними работали. И не только Киркоров, но и Басков ", – прокомментировал молчание Киркорова Остапчук. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года

Теги: ФСБ, Филипп Киркоров, спецслужбы, война России против Украины, Николай Басков, компромат, Владимир Остапчук
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