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12 мая, 2022
 
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"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом

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Беленюк: Май время переходить на футболки
Беленюк: Май – время переходить на футболки
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

31-летний олимпийский чемпион Токио 2020, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк 12 мая опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в серых спортивных брюках и черной футболке с изображением арбуза и надписью "Мой Херсон вам в рот не влезет".

"Май  время переходить на футболки", – подписал фото Беленюк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Херсон, война России против Украины, Жан Беленюк
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