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26 апреля, 2022
 
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31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом

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Беленюк не афиширует личную жизнь
Беленюк не афиширует личную жизнь
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

31-летний олимпийский чемпион Токио 2020, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк 26 апреля в эфире канала "Украина" признался, что после нападения РФ на Украину захотел создать семью и стать отцом.

"Я и до этого задумывался, но понимание нестабильной жизни с таким соседом, как РФ, подталкивает на то, чтобы создать поскорее семью и воспитывать детей, оставить после себя потомков", – признался Беленюк.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Теги: война России против Украины, Жан Беленюк
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