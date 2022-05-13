  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю

Клопотенко: Кто-то из знакомых написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" – я же ей так не отвечаю Фото: klopotenko / Instagram

"Мне прилетало от пары людей – наверное, это были боты. Кто-то из знакомых написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же ей так не отвечаю", – рассказал Клопотенко. – Я могу пойти на войну. Но зачем мне идти на войну? Война сейчас – это не просто набор людей, которые бегут с мечами, война сейчас – это то, что ты должен уметь заряжать, что ты ощущаешь эту потребность. А я ощущаю потребность накормить 10 тыс. людей на вокзале, когда все голодные, плачут, потерянные. Что с ними делать? Должен кто-то поддерживать?!"

Клопотенко признался, что чувствует себя полезным, занимаясь организацией питания для переселенцев на вокзалах. Ранее он рассказывал, что во Львове сварил 320 л борща для 1,5 тыс. человек.

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Видео: РОЗМОВА / YouTube



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