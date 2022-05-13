  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией

"Я видел одно интервью, в России взятое у одного артиста. Не буду говорить чье. Случайно на них попал. И все 40 минут он всячески уходил от прямого ответа на вопрос, ссылаясь на то, что в геополитике ничего не понимает. Зачем нужно что-то понимать в политике, когда Мариуполь просто разбомблен дотла?! Ты, молодой человек, могущий зайти в YouTube и посмотреть эту картину, ты просто поверишь каждому кадру, каждому слову. В этих многоэтажных домах не живут эти, как их, "нацики". Это просто невероятная ложь – пускать ракеты и сеять бомбы по жилым кварталам и называть это денацификацией", – сказал он.

Звягинцев также отметил, что, находясь в Германии, может смело озвучить свои мысли, но в РФ "совсем другая ситуация".

"И люди, я убежден, совершенно не согласны с происходящим, называют эту войну войной. Но просто держат это в себе. Уверен, – заявил режиссер. – Вот я говорю: выбросьте телевизор, выключите его. Это чистый наркотик, яд лжи, который вливается вам в уши, и вы действительно в какой-то момент можете поверить, что там мирное население не страдает от наших бомбежек и ракетных ударов".

ВИДЕО

Видео: Радио Долин / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)