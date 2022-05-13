  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией

"Я видел одно интервью, в России взятое у одного артиста. Не буду говорить чье. Случайно на них попал. И все 40 минут он всячески уходил от прямого ответа на вопрос, ссылаясь на то, что в геополитике ничего не понимает. Зачем нужно что-то понимать в политике, когда Мариуполь просто разбомблен дотла?! Ты, молодой человек, могущий зайти в YouTube и посмотреть эту картину, ты просто поверишь каждому кадру, каждому слову. В этих многоэтажных домах не живут эти, как их, "нацики". Это просто невероятная ложь – пускать ракеты и сеять бомбы по жилым кварталам и называть это денацификацией", – сказал он.
Звягинцев также отметил, что, находясь в Германии, может смело озвучить свои мысли, но в РФ "совсем другая ситуация".
"И люди, я убежден, совершенно не согласны с происходящим, называют эту войну войной. Но просто держат это в себе. Уверен, – заявил режиссер. – Вот я говорю: выбросьте телевизор, выключите его. Это чистый наркотик, яд лжи, который вливается вам в уши, и вы действительно в какой-то момент можете поверить, что там мирное население не страдает от наших бомбежек и ракетных ударов".
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Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. В 1984 году окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища. Работал в Новосибирском ТЮЗ. В 1986 году поступил в ГИТИС, который окончил в 1990 году.
Известность Звягинцеву принесла снятая им картина "Возвращение" (2003). Всего на счету режиссера семь кинокартин и один телесериал.
Андрей Звягинцев – двукратный номинант премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" – на победу в этой номинации претендовали снятые им картины "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017).