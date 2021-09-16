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16 сентября, 2021
 
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57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ

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СМИ сообщают, что у Звягинцева поражено более 90% легких
СМИ сообщают, что у Звягинцева поражено более 90% легких
Фото: ЕРА

Медики немецкой клиники ввели 57-летнего российского режиссера и сценариста Андрея Звягинцева в состояние искусственной комы – у него диагностировали более 90% поражения легких после того, как он переболел COVID-19. Об этом 16 сентября сообщило российское издание The Bell со ссылкой на информацию, полученную от людей, знакомых с ситуацией, не называя их имен.

Все это время режиссер находился на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет насыщать кровь кислородом при острой дыхательной недостаточности).

В публикации отмечается, что в ближайшее время медики готовятся выводить режиссера из комы и уже отключили от систем жизнеобеспечения. Предполагается, что реабилитацию режиссер также будет проходить в Германии.

Издание сообщает, что лечение Звягинцева в немецкой клинике оплачивает руководство российской акционерной финансовой корпорации "Система", однако ее представители эту информацию комментировать отказались. 

Контекст:

Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. В 1984 году окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища. Работал в Новосибирском ТЮЗе. В 1986 году поступил в ГИТИС, который окончил в 1990 году.

Известность Звягинцеву принесла снятая им картина "Возвращение" (2003). Всего на счету режиссера семь кинокартин и один телесериал. 

Андрей Звягинцев – двукратный номинант премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" – на победу в этой номинации претендовали снятые им картины "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017).

13 сентября Telegram-канала Baza сообщил, что Звягинцев находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. Отмечалось, что режиссер заразился коронавирусом в начале июля. Уже после того, как его тесты дали отрицательный результат, у него диагностировали значительное поражение легких. После этого режиссера доставили в Германию.

Теги: Германия, здоровье, Андрей Звягинцев, режиссер, коронавирус
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