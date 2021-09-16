57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ

СМИ сообщают, что у Звягинцева поражено более 90% легких Фото: ЕРА

Все это время режиссер находился на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет насыщать кровь кислородом при острой дыхательной недостаточности).

В публикации отмечается, что в ближайшее время медики готовятся выводить режиссера из комы и уже отключили от систем жизнеобеспечения. Предполагается, что реабилитацию режиссер также будет проходить в Германии.

Издание сообщает, что лечение Звягинцева в немецкой клинике оплачивает руководство российской акционерной финансовой корпорации "Система", однако ее представители эту информацию комментировать отказались.