  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет

"Чем война закончится? Мы будем всю жизнь воевать. Это будет, как Израиль с Палестиной. Мы станем военной страной, будем постоянно жить в войне с Россией. Они никогда не уйдут с наших территорий, будут нас мучить, и мы будем жить постоянно под тревоги, но научимся улыбаться, жить, знать, что делать, когда на нас будут нападать, создадим самую большую армию в мире, – сказал Клопотенко. – Никто не будет нападать, потому что все поймут, что мы суперсильные. Это изменение логики. Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо. Но ты будешь ощущать больше безопасности. Мы когда смотрим – переживаем, а когда каждый из нас будет внутри этой войны – мы тогда станем сильной и крутой нацией. По-другому никак".

По словам 35-летнего Клопотенко, он не собирается покидать Украину в ближайшие 10 лет.

"Украина победит. Она не может проиграть логически. Мы не сможем никогда их до конца победить, а они нас никогда не смогут до конца убить. И на этом будет построена наша реальность. Такого момента не будет, что мы победили и типа вечеринка. Такого момента не будет. Не будет такого, что кто-то подписал какой-то договор. Никто не будет верить ни единому договору. Одним словом, мы победим, но не в той форме, в которой ожидаем", – высказал свое мнение кулинарный эксперт.

Клопотенко также ответил на вопрос о возвращении оккупированных Россией Крыма, Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс и Крым мы вернем через 10 лет, когда станем сильнее, чем Россия, они подпишут с нами мирный договор и выйдут с территорий. И мы заберем их, и немного Белгорода заберем. Потом мы будем жить, жить, через 20 лет они станут сильнее, опять нападут. И вот так мы будем жить все наше время", – сказал Клопотенко.

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Видео: РОЗМОВА / YouTube



Война России против Украины. Главное (обновляется)