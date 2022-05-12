  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице

"Я просто раньше считал, что существует влюбленность и твое сердце занято на всю жизнь. А здесь мне просто очень хорошо. Сейчас есть у меня отношения. Последние три недели в моем сердце поселилась Валерия", – сказал он.

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Видео: РОЗМОВА / YouTube