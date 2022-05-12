  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице

"Я просто раньше считал, что существует влюбленность и твое сердце занято на всю жизнь. А здесь мне просто очень хорошо. Сейчас есть у меня отношения. Последние три недели в моем сердце поселилась Валерия", – сказал он.
Ранее 35-летний Клопотенко не афишировал личную жизнь. В 2020 году он рассказывал, что одинок, потому что не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины, который сосредоточен на работе. Клопотенко также признавался, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Он также предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.