  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет

По словам Комаровского, он побреется в тот день, когда не станет президента РФ Владимира Путина.

"Я побреюсь, когда он сдохнет, – заявил доктор. – Мне многие уже сказали, что мне с бородой тоже хорошо. Может быть, я к ней привыкну. И он сдохнет, а я ему назло будут с бородой ходить".

Комаровский также признался, что подстригает бороду.

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