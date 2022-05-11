  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет

По словам Комаровского, он побреется в тот день, когда не станет президента РФ Владимира Путина.
"Я побреюсь, когда он сдохнет, – заявил доктор. – Мне многие уже сказали, что мне с бородой тоже хорошо. Может быть, я к ней привыкну. И он сдохнет, а я ему назло будут с бородой ходить".
Комаровский также признался, что подстригает бороду.
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Комаровский 19 марта сообщил, что "Комитет защиты национальных интересов РФ" признал его врагом и предателем России за то, что он призывает российских граждан выходить на антивоенные протесты.
"Воспринимаю практически как государственную награду. И компания просто замечательная. Сложность была одна – успокоить внучку, которая категорически не согласилась с тем фактом, что дедушка – враг. Сошлись на том, что быть врагом плохих недочеловеков – это правильно и совсем не обидно", – написал Комаровский.