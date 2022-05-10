"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами

Издание "ГОРДОН" собрало реакцию украинского шоу-бизнеса на выступление певицы, которая после нападения России на Украину спела перед российскими оккупантами в Кремле "Пісню про рушник" на украинском языке.
Украинская певица Анастасия Приходько назвала выступление Повалий в Кремле "за гранью добра и зла".
"Петь в Кремле украинские песни в то время, когда гибнут украинцы, – это уже за гранью добра и зла. От [Регины] Тодоренко до Повалий, от Loboda до Елки и так далее – лишить всех званий и запретить выступления на публичных мероприятиях! Навсегда. Только так строится свободное государство", – написала артистка.
Украинская ведущая и волонтер Слава Фролова назвала Повалий "глупой певицей".
"Увидела выступление одной глупой певицы на концерте 9 мая в Мордоре. Затошнило, расстроилась, накатала гневный лонгрид. Потом посмотрела на масштаб "звезды", сравнила с уровнем моего вовлечения и поняла, что вместо поста будет инфографика", – написала она, опубликовав мем, созданный после подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе.
Украинская ведущая Катя Осадчая, которая ранее заявила о необходимости лишить гражданства тех украинских артистов, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжают работать в России, напомнила, что этот вопрос остается актуальным.
"Это уже даже не описывается словом "п...здец". Тема лишения гражданства актуальна", – написала Осадчая.
"Пластика таки влияет и на мозг", – отреагировал украинский певец Melovin.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов. Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
9 мая проживающий в Испании сын певицы, певец Денис Повалий, заявил, что не имеет отношения к истории своей матери. Ранее он осудил российскую агрессию по отношению к Украине.