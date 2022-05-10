Бульвар Шоубиз
 
10 мая, 2022
 
Новости

"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами

Повалий с 2014 года живет и работает в РФ
Повалий с 2014 года живет и работает в РФ
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление проживающей в РФ украинской артистки Таисии Повалий.

Издание "ГОРДОН" собрало реакцию украинского шоу-бизнеса на выступление певицы, которая после нападения России на Украину спела перед российскими оккупантами в Кремле "Пісню про рушник" на украинском языке. 

Украинская певица Анастасия Приходько назвала выступление Повалий в Кремле "за гранью добра и зла". 

"Петь в Кремле украинские песни в то время, когда гибнут украинцы,  это уже за гранью добра и зла. От [Регины] Тодоренко до Повалий, от Loboda до Елки и так далее – лишить всех званий и запретить выступления на публичных мероприятиях! Навсегда. Только так строится свободное государство", – написала артистка.

https://www.facebook.com/100007430375089/videos/572237320809577/

Украинская ведущая и волонтер Слава Фролова назвала Повалий "глупой певицей". 

"Увидела выступление одной глупой певицы на концерте 9 мая в Мордоре. Затошнило, расстроилась, накатала гневный лонгрид. Потом посмотрела на масштаб "звезды", сравнила с уровнем моего вовлечения и поняла, что вместо поста будет инфографика", – написала она, опубликовав мем, созданный после подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе

https://www.facebook.com/slava.frolova/posts/5872838002731224

Украинская ведущая Катя Осадчая, которая ранее заявила о необходимости лишить гражданства тех украинских артистов, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжают работать в России, напомнила, что этот вопрос остается актуальным. 

"Это уже даже не описывается словом "п...здец". Тема лишения гражданства актуальна", – написала Осадчая.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

"Пластика таки влияет и на мозг", – отреагировал украинский певец Melovin.

Скриншот: melovin_official / Instagram
Скриншот: melovin_official / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов. Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая проживающий в Испании сын певицы, певец Денис Повалий, заявил, что не имеет отношения к истории своей матери. Ранее он осудил российскую агрессию по отношению к Украине. 

Теги: война, Кремль, Таисия Повалий, гражданство, агрессия, война России против Украины, Анастасия Приходько, Денис Повалий, Катя Осадчая
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