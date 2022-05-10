"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами

Повалий с 2014 года живет и работает в РФ Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Издание "ГОРДОН" собрало реакцию украинского шоу-бизнеса на выступление певицы, которая после нападения России на Украину спела перед российскими оккупантами в Кремле "Пісню про рушник" на украинском языке.

Украинская певица Анастасия Приходько назвала выступление Повалий в Кремле "за гранью добра и зла".

"Петь в Кремле украинские песни в то время, когда гибнут украинцы, – это уже за гранью добра и зла. От [Регины] Тодоренко до Повалий, от Loboda до Елки и так далее – лишить всех званий и запретить выступления на публичных мероприятиях! Навсегда. Только так строится свободное государство", – написала артистка.

Украинская ведущая и волонтер Слава Фролова назвала Повалий "глупой певицей".

"Увидела выступление одной глупой певицы на концерте 9 мая в Мордоре. Затошнило, расстроилась, накатала гневный лонгрид. Потом посмотрела на масштаб "звезды", сравнила с уровнем моего вовлечения и поняла, что вместо поста будет инфографика", – написала она, опубликовав мем, созданный после подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе.

Украинская ведущая Катя Осадчая, которая ранее заявила о необходимости лишить гражданства тех украинских артистов, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжают работать в России, напомнила, что этот вопрос остается актуальным.

"Это уже даже не описывается словом "п...здец". Тема лишения гражданства актуальна", – написала Осадчая.

Скриншот: kosadcha / Instagram

"Пластика таки влияет и на мозг", – отреагировал украинский певец Melovin.

Скриншот: melovin_official / Instagram

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