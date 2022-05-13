  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права

"Алексей уехал раньше. Они на наделю раньше [нападения РФ на Украину] выехали по своим делам и там остались, – сказал он. – У меня нет права никого обвинять. Знаю, как много Леша делает для украинцев, оставаясь за границей. То же самое [делают] и [украинские певцы] Дима Монатик, Сергей Бабкин, устраивая благотворительные концерты, перечисляя деньги. Я не знаю, возможно, им бы не удалось, оставаясь здесь, помогать фронту и Украине. Возможно, там у них есть больше возможностей это сделать. Очень много людей, которые находятся в Украине и ничего не делают, в том числе и мужчин. А есть такие, кто за границей помогает, волонтерит. Обвинять, что ты там сидишь за границей, а мы здесь, я не имею морального права".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потап с первого дня войны выступает в социальных сетях в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды.

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны. "Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист.

29 апреля супруга Потапа, певица Настя Каменских сообщила, что они весте находятся за границей.

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.