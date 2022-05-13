  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ

По словам певицы, 24 февраля она написала экс-супругу сообщение, в котором рассказала о нападении РФ на Украину, а также сообщила, что вместе с их общим сыном, шестилетним Табризом покидает дом, расположенный в селе Березовка Бучанского района Киевской области.

Билык подчеркнула, что Ахмадов не сразу понял, о чем она ему говорила.

"Когда понял, что происходит, начал писать в интернете, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Но ему позвонили друзья и сказали: "Аслан, если не прекратишь это писать, тебя заберут и посадят". И он уехал в Азербайджан. К счастью, у него азербайджанский паспорт. Думаю, он к нам приедет", – рассказала певица.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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