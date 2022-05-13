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13 мая, 2022
 
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"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ

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Билык и Ахмадов развелись в 2021 году
Билык и Ахмадов развелись в 2021 году
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 12 мая эфире канала "Украина" рассказала, что ее экс-супруг, азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов покинул РФ, где ранее жил и работал.

По словам певицы, 24 февраля она написала экс-супругу сообщение, в котором рассказала о нападении РФ на Украину, а также сообщила, что вместе с их общим сыном, шестилетним Табризом покидает дом, расположенный в селе Березовка Бучанского района Киевской области. 

Билык подчеркнула, что Ахмадов не сразу понял, о чем она ему говорила. 

"Когда понял, что происходит, начал писать в интернете, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Но ему позвонили друзья и сказали: "Аслан, если не прекратишь это писать, тебя заберут и посадят". И он уехал в Азербайджан. К счастью, у него азербайджанский паспорт. Думаю, он к нам приедет", – рассказала певица.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Билык и Ахмадов расторгли брак летом 2021-го после шести лет отношений. В декабре 2015 года у пары родился сын. Ребенка родила суррогатная мать. 

Билык покинула свой дом в первый день войны вместе с Табризом. Ее старший сын Глеб во время нападения РФ на Украину находился на учебе за границей.

Артистка рассказала, что во время оккупации Киевской области российские солдаты месяц жили в ее доме, уничтожив там "все, что можно".

Теги: Азербайджан, война России против Украины, Ирина Билык, Аслан Ахмадов
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