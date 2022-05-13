  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ

По словам певицы, 24 февраля она написала экс-супругу сообщение, в котором рассказала о нападении РФ на Украину, а также сообщила, что вместе с их общим сыном, шестилетним Табризом покидает дом, расположенный в селе Березовка Бучанского района Киевской области.
Билык подчеркнула, что Ахмадов не сразу понял, о чем она ему говорила.
"Когда понял, что происходит, начал писать в интернете, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Но ему позвонили друзья и сказали: "Аслан, если не прекратишь это писать, тебя заберут и посадят". И он уехал в Азербайджан. К счастью, у него азербайджанский паспорт. Думаю, он к нам приедет", – рассказала певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Билык и Ахмадов расторгли брак летом 2021-го после шести лет отношений. В декабре 2015 года у пары родился сын. Ребенка родила суррогатная мать.
Билык покинула свой дом в первый день войны вместе с Табризом. Ее старший сын Глеб во время нападения РФ на Украину находился на учебе за границей.
Артистка рассказала, что во время оккупации Киевской области российские солдаты месяц жили в ее доме, уничтожив там "все, что можно".