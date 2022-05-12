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13 мая, 2022
 
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"Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров

 
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Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов 10 мая в эфире канала "Украина" заявил, что замалчивающая нападение РФ на Украину украинская певица Таисия Повалий, которая выступила 9 мая в Кремле перед российскими оккупантами, может представлять интерес только для специалистов в области психиатрии и антропологии.

"Здесь не о чем говорить. Этот случай интересен только с антропологической точки зрения и для специалистов психиатров. Не знаю, какая степень цинизма должна быть у человека, который принимает участие в этом концерте и ей ничего поперек горла не встает, – сказал Суханов. – Это заоблачный уровень цинизма. Не знаю, как можно на эту сделку с собой? Сколько еще ей нужно тех проклятых денег? Или к чему она стремится? Извините, но на голову это не налезает! Может, она до сих пор не поняла, что мы не братские народы?! Может, продала душу дьяволу? Поэтому я и настаиваю на антропологичности этого момента или обычной психиатрии". 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов. Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление проживающей в РФ украинской артистки Таисии Повалий. Проживающий в Испании сын певицы, певец Денис Повалий, в тот же день заявил, что не имеет отношения к истории своей матери. 

Украинские артисты после выступления Повалий в Кремле призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Кремль, Таисия Повалий, антропология, война России против Украины, психиатрия, певица, Алексей Суханов
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