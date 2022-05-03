Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"

"Алексей, как и многие мои сограждане, вынужден покинуть Украину и волею судьбы оказался в Берлине", – написала Наталья Кличко.

"А почему вынужден покинуть? Что вынудило?"– поинтересовался в комментариях украинский волонтер и автогонщик Алексей Мочанов.

"Вынудило не покинуть, а не вернуться. Обратный билет на Киев из командировки был на 25 февраля, а уже некуда было", – ответил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Дивеев-Церковный (Гладченко) родился в 1976 году в Конотопе Сумской области в семье военных.

Он обладатель титула "Лучшая мужская модель Украины" 1995 года, победитель национального конкурса "Мистер года 1996".

С 1996 года сменил фамилию и начал строить карьеру ведущего. В 2006 году баллотировался на должность городского головы Чернигова, но проиграл выборы.

Дивеев-Церковный замалчивает нападение РФ на Украину. На следующий день после начала войны он разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен на фоне украинского флага, подписав снимок фразой "Камо грядеши", которая является названием исторического романа польского писателя Генрика Сенкевича.

1 мая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья сообщила, что Дивеев-Церковный "как и многие ее сограждане, вынужден был покинуть Украину и волею судьбы оказался в Берлине".

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.