Бульвар Шоубиз
 
02 мая, 2022
 
Новости

46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дивеев-Церковный не афишировал свой отъезд из Украины
Дивеев-Церковный не афишировал свой отъезд из Украины
Фото: diveyeff / Instagram

46-летний украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный после нападения РФ покинул Украину и переехал в Германию. Об этом 1 мая сообщила на своей странице в Instagram проживающая там жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья. Она разместила совместное фото с ведущим, отметив, что тот "волею судеб оказался в Берлине".

Наталья Кличко совместила новое фото с архивным кадром, на котором также запечатлена в компании ведущего.

"В 90-е мы сотрудничали с Алексеем как модели: многочисленные показы, много забавных историй и воспоминаний. Сейчас Алексей, как и многие мои сограждане, вынужден покинуть Украину и волею судьбы оказался в Берлине, где мы и встретились несколько дней назад, – написала Наталья Кличко. – В такие моменты очень важно поддержать, помочь, выслушать и просто быть рядом. Не оставайтесь равнодушными, проявите милосердие и поддержите тех, кто переживает трудные времена, живя вдали от дома".

"Как молоды мы были",  отреагировал на публикацию Дивеев-Церковный. На своей странице в Instagram ранее он не афишировал, что покинул Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Дивеев-Церковный (Гладченко) родился в 1976 году в Конотопе Сумской области в семье военных.

Он обладатель титула "Лучшая мужская модель Украины" 1995 года, победитель национального конкурса "Мистер года 1996".

С 1996 года сменил фамилию и начал строить карьеру ведущего. В 2006 году баллотировался на должность городского головы Чернигова, но проиграл выборы.

Дивеев-Церковный замалчивает нападение РФ на Украину. На следующий день после начала войны он разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен на фоне украинского флага, подписав снимок фразой "Камо грядеши", которая является названием исторического романа польского писателя Генрика Сенкевича.

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Берлин, Наталья Кличко, Алексей Дивеев-Церковный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
  Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 