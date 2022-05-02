46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото

Наталья Кличко совместила новое фото с архивным кадром, на котором также запечатлена в компании ведущего.
"В 90-е мы сотрудничали с Алексеем как модели: многочисленные показы, много забавных историй и воспоминаний. Сейчас Алексей, как и многие мои сограждане, вынужден покинуть Украину и волею судьбы оказался в Берлине, где мы и встретились несколько дней назад, – написала Наталья Кличко. – В такие моменты очень важно поддержать, помочь, выслушать и просто быть рядом. Не оставайтесь равнодушными, проявите милосердие и поддержите тех, кто переживает трудные времена, живя вдали от дома".
"Как молоды мы были", – отреагировал на публикацию Дивеев-Церковный. На своей странице в Instagram ранее он не афишировал, что покинул Украину.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алексей Дивеев-Церковный (Гладченко) родился в 1976 году в Конотопе Сумской области в семье военных.
Он обладатель титула "Лучшая мужская модель Украины" 1995 года, победитель национального конкурса "Мистер года 1996".
С 1996 года сменил фамилию и начал строить карьеру ведущего. В 2006 году баллотировался на должность городского головы Чернигова, но проиграл выборы.
Дивеев-Церковный замалчивает нападение РФ на Украину. На следующий день после начала войны он разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен на фоне украинского флага, подписав снимок фразой "Камо грядеши", которая является названием исторического романа польского писателя Генрика Сенкевича.
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.