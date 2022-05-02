46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото

Наталья Кличко совместила новое фото с архивным кадром, на котором также запечатлена в компании ведущего.

"В 90-е мы сотрудничали с Алексеем как модели: многочисленные показы, много забавных историй и воспоминаний. Сейчас Алексей, как и многие мои сограждане, вынужден покинуть Украину и волею судьбы оказался в Берлине, где мы и встретились несколько дней назад, – написала Наталья Кличко. – В такие моменты очень важно поддержать, помочь, выслушать и просто быть рядом. Не оставайтесь равнодушными, проявите милосердие и поддержите тех, кто переживает трудные времена, живя вдали от дома".

"Как молоды мы были", – отреагировал на публикацию Дивеев-Церковный. На своей странице в Instagram ранее он не афишировал, что покинул Украину.

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