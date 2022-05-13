  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека

"Если я вижу действия власти, которые у меня вызывают одобрение, а иногда восхищение, то я буду об этом говорить. Будет коррупция – я буду об этом говорить. Будут решения не на пользу страны – я буду об этом говорить. Не скажу, что мое отношение к Зеленскому масштабно изменилось, но я уважаю этого человека, что он не сбежал во время войны, за то, что мужественно и самоотверженно дальше представляет нашу страну на европейских и мировых аренах и делает это достаточно умело", – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Соколова ранее критиковала Зеленского, упрекая в нежелании отвечать на некомфортные вопросы.