40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие

"В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым", – сообщила артистка.
"Но торт все-таки был", – написала артистка, показав фото торта, который был украшен фигурой музыканта, играющего за роялем. На торте также была надпись на итальянском "С днем рождения, Костя".
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.