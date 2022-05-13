Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
Новости

40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие

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Брежнева: Торт все-таки был
Брежнева: Торт все-таки был
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в Италии 40-летняя украинская певица Вера Брежнева 12 мая разместила в Instagram Stories фото подарка, который преподнесла на день рождения своему мужу, украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе по случаю его 59-летия.

"В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым", – сообщила артистка. 

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

"Но торт все-таки был", – написала артистка, показав фото торта, который был украшен фигурой музыканта, играющего за роялем. На торте также была надпись на итальянском "С днем рождения, Костя". 

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц",  написала тогда артистка. 

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Италия, Вера Брежнева, Константин Меладзе
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