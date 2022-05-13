40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие

"В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым", – сообщила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

"Но торт все-таки был", – написала артистка, показав фото торта, который был украшен фигурой музыканта, играющего за роялем. На торте также была надпись на итальянском "С днем рождения, Костя".

Скриншот: ververa / Instagram