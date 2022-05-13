  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины

Горбунов: Если он за деньги хочет выехать, то он на фронт не пойдет. Правильно? Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Не выпускать их – это тоже неправильно, на мой взгляд. Потому что если он за деньги хочет выехать, то он на фронт не пойдет. Правильно? Он будет искать разные варианты, как сделать так, чтобы не пойти, даже если ему придет повестка. Поэтому если у него есть $10 тыс., то выпустите его, но возьмите $30 тыс., отправьте те деньги на ВСУ, но потом, когда он захочет вернуться, а он захочет вернуться, потому что он эти деньги зарабатывает в Украине, [возьмите] $50 тыс. на восстановление Украины. Это было бы правильнее, чем кричать, что "мы вас никого не выпустим", – сказал Горбунов.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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