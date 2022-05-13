  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины

"Не выпускать их – это тоже неправильно, на мой взгляд. Потому что если он за деньги хочет выехать, то он на фронт не пойдет. Правильно? Он будет искать разные варианты, как сделать так, чтобы не пойти, даже если ему придет повестка. Поэтому если у него есть $10 тыс., то выпустите его, но возьмите $30 тыс., отправьте те деньги на ВСУ, но потом, когда он захочет вернуться, а он захочет вернуться, потому что он эти деньги зарабатывает в Украине, [возьмите] $50 тыс. на восстановление Украины. Это было бы правильнее, чем кричать, что "мы вас никого не выпустим", – сказал Горбунов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.