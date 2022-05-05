  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится

"Есть украинцы, которые пытаются сделать все, чтобы уклониться от службы. С точки зрения государства это преступление. А с вашей?" – спросила у артиста ведущая Александра Кучеренко.
"Мне сложно кого-то судить. Я не хочу никого винить, потому что это внутреннее глубокое ощущение – можешь ты воевать или не можешь. Я не буду судить людей, которые уклоняются отчасти и потому, что нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет, не может или очень боится. Потому что от этого зависит жизнь не только этого человека, но и тех, кто рядом. Если человек каким-то образом уклоняется – может, это и к лучшему? Может, он не облажается в самый ответственный момент, когда нельзя облажаться", – сказал Михайлюта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.