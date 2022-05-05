  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится

Фагот: Если человек каким-то образом уклоняется – может, это и к лучшему? Фото: fahot / Instagram

"Есть украинцы, которые пытаются сделать все, чтобы уклониться от службы. С точки зрения государства это преступление. А с вашей?" – спросила у артиста ведущая Александра Кучеренко.

"Мне сложно кого-то судить. Я не хочу никого винить, потому что это внутреннее глубокое ощущение – можешь ты воевать или не можешь. Я не буду судить людей, которые уклоняются отчасти и потому, что нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет, не может или очень боится. Потому что от этого зависит жизнь не только этого человека, но и тех, кто рядом. Если человек каким-то образом уклоняется – может, это и к лучшему? Может, он не облажается в самый ответственный момент, когда нельзя облажаться", – сказал Михайлюта.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube

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